Форвард «Автомобилиста» Широков получил 12 минут штрафа за оскорбление судей

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков на последней минуте третьего периода в проигранном матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4) получил две минуты штрафа за «оскорбление судей и неспортивное поведение», а также 10-минутный дисциплинарный штраф.
Широкова удалили после гола форварда уфимцев Станислава Бочарова в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, Континентальная хоккейная лига признала Широкова лучшим нападающим сентября. Форвард «Автомобилиста» набрал 17 (9+8) очков в 12 матчах месяца. С девятью голами он стал лучшим снайпером месяца, четыре гола стали победными для его команды. Во встрече со «Спартаком» Широков оформил хет-трик, став первым игроком, кто забил три шайбы в одном матче за четыре разные команды КХЛ.
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