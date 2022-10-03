Уил: невеста хотела остаться в Казани до конца плей-офф, но из дома давили

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о желании его невесты остаться в Казани до конца плей-офф
«Моя невеста и в прошлом сезоне выбиралась в Россию, правда, это заняло достаточно много времени, она приехала только в декабре. Потом вернулась домой, потому что я уехал на Олимпиаду, потом снова приехала ко мне. После конца регулярки ситуация в мире завертелась, она была со мной в Казани в плей-офф, но ей постоянно звонили из дома, говорили возвращаться назад. Мы обсуждали с ней этот вопрос, ей было комфортно в Казани, и она хотела остаться до конца плей-офф. Но из дома давили, и мы решили, что ей лучше уехать. Но ей очень понравилась Казань, и Москва тоже нравится.
По сравнению с весной давление немного снизилось. Вернувшись домой, я объяснил ситуацию родным и друзьям, рассказал, что там было. Что мы жили в Казани, ходили по торговым центрам, по ресторанам, что всё было нормально. Они-то думали, что нас там держат запертыми в домах, а у нас всё в порядке», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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