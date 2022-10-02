Нападающий «Сочи» Попугаев: приятнее забивать в тех матчах, которые завершаются победой

Нападающий «Сочи» Никита Попугаев прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (4:5 ОТ), а также рассказал о своём первом дубле в КХЛ.

«Команда провела хороший матч, несмотря на поражение? Да, мы действительно сыграли хорошо, солидно. Создали много моментов, играли с большим желанием. В первом выездном матче нам противостояла команда топ-уровня, поэтому взять в такой игре одно очко – это неплохо. Понятно, что в каждом матче стараемся играть только на победу, но не всегда это получается. Знаем о том, где допустили ошибки, будем их исправлять.

Какие ощущения от первого дубля в КХЛ? Любой хоккеист вам скажет, что всегда приятнее забивать в тех матчах, которые потом завершаются победой. Рад, что удалось забить две шайбы, надеюсь, это придаст мне дополнительной уверенности. Буду стараться и дальше приносить пользу команде.

Что самое тяжёлое на выезде? Смена часовых поясов. Из-за этого приходится организму перестраиваться, это всё непросто. Но все команды из европейской части в одинаковых условиях, поэтому надо стараться в каждом матче и играть на максимуме возможностей», — приводит слова Попугаева официальный сайт ХК «Сочи».