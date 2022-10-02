«Флорида» отправила Григория Денисенко в АХЛ
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» отправил российского форварда Григория Денисенко в команду АХЛ «Шарлотт Чекерс», сообщает официальный сайт клуба.
Тренировочный лагерь клуба АХЛ стартует 3 октября.
Этой осенью Денисенко провёл две предсезонные игры за «Флориду Пантерз» и отметился одной результативной передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз».
В минувшем сезоне уроженец Новосибирска провёл 30 игр за «Шарлотт» и набрал 18 (9+9) баллов.
Всего в НХЛ Григорий провёл восемь игр, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+1» и двумя минутами штрафа.
22-летний россиянин был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта под общим 15-м номером в 2018 году.
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