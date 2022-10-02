Ягр подумывает о завершении карьеры. Ему не хватает желания и мотивации вернуться на лёд

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр рассказал, что подумывает о завершении карьеры игрока.
Ягр находится постоянно с командой «Кладно» и помогает главному тренеру Отакару Вейводе во время игр, но возвращаться на лёд не планирует.
«Конечно, моё возвращение в состав не предвидится, совсем нет. Честно говоря, мне даже не хочется. Только если «Зимние хоккейные игры» в декабре 2022 года в Праге всё-таки состоятся, мне, наверное, придётся заставить себя сыграть. В противном случае меня совсем не тянет на лёд.
Возможно, «Зимние хоккейные игры» дадут мне толчок снова продолжить играть, но, честно говоря, на данный момент у меня нет мотивации», — приводит слова Ягра sport.cz.
50-летний чех в прошлом сезоне выступал за «Кладно», владельцем которого он является. Команда заняла 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за право остаться в высшем дивизионе и обыграв там клуб «Дукла» (4-1). Сам Ягр принял участие в 48 встречах, набрав 21 (8+13) балл при полезности «+4».
- 2 октября 2022
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