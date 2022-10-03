Вайсфельд: удивляет, что, даже уступая, в «Тракторе» не меняют тактику и играют в откат

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказал мнение о проблемах «Трактора» в матчах чемпионата КХЛ.

«Что меня крайне удивило в матче «Трактора» с «Салаватом Юлаевым»: в третьем периоде уфимцы вели 2:0, Григорий Панин стоял с шайбой в своей зоне, а челябинские игроки откатились и даже не атаковали. Он так мог спокойно весь матч простоять. Обычно команда, которая уступает в счёте, идёт в атаку, но «Трактор» вообще ничего не менял. Глобальные причины неудачной игры уже называли – иностранцы, которые были лидерами, уехали, и это очень сильно повлияло на команду. Но другой вопрос: почему «Нефтехимик», которые имеет значительно меньшие ресурсы, оправился, а «Трактор» до сих пор проигрывает?

Очевидно, что «Трактор» играет в оборонительный хоккей. Удивляет, что, даже уступая, там не меняют тактику и не атакуют. Как играли в откат, так и продолжают это делать. Побеждают по ходу матча или проигрывают — там ничего не меняется. Вообще игра «Трактора» вызывает впечатление, что у хоккеистов нет эмоций. Не знаю, что там у них внутри команды творится. И ещё я не вижу лидеров, которые повели бы за собой. Есть люди, которые должны быть ими по статусу – Бурдасов, Ткачёв, Калинин, но лидеров нет. Также вообще не видно Тертышного.

Возможны ли изменения в тренерском штабе «Трактора»? Надо понять: такая игра из-за тренерского штаба или по другим причинам? С Анваром Гатиятулиным продлили контракт, набирали этих игроков, поэтому у руководства клуба должны были быть свои соображения. Если в клубе считают, что во всём виноваты тренеры, тогда их надо менять», — сказал Вайсфельд в интервью «РБ Спорт».