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Гадамчик: те, кто подписывают контракты в КХЛ, для меня немного сумасшедшие

Гадамчик: те, кто подписывают контракты в КХЛ, для меня немного сумасшедшие
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Президент Чешской хоккейной ассоциации Алоиз Гадамчик выразил мнение о том, что движет игроками при подписании контрактов в Континентальной хоккейной лиге.

«Разве не стоит позвонить им и спросить, почему они приняли такое решение? Потому, что причина только одна, и это деньги. Те, кто подписывают новые контракты, для меня немного сумасшедшие. Они видят только деньги. Пусть посмотрят на то, что сделали с этим вратарём (ситуация с Иваном Федотовым– Прим. «Чемпионата»). Я бы ни за что не поехал в Россию», — цитирует Гадамчика сайт sport.cz.

Напомним, ранее пресс-атташе Международной Федерации хоккея Адам Стайсс заявил, что ИИХФ может аннулировать контракты легионеров в Континентальной хоккейной лиге в будущем.

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