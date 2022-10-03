Гадамчик: те, кто подписывают контракты в КХЛ, для меня немного сумасшедшие

Президент Чешской хоккейной ассоциации Алоиз Гадамчик выразил мнение о том, что движет игроками при подписании контрактов в Континентальной хоккейной лиге.

«Разве не стоит позвонить им и спросить, почему они приняли такое решение? Потому, что причина только одна, и это деньги. Те, кто подписывают новые контракты, для меня немного сумасшедшие. Они видят только деньги. Пусть посмотрят на то, что сделали с этим вратарём (ситуация с Иваном Федотовым– Прим. «Чемпионата»). Я бы ни за что не поехал в Россию», — цитирует Гадамчика сайт sport.cz.

Напомним, ранее пресс-атташе Международной Федерации хоккея Адам Стайсс заявил, что ИИХФ может аннулировать контракты легионеров в Континентальной хоккейной лиге в будущем.