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Словацкий форвард «Адмирала» Криштоф переведён в список травмированных

Словацкий форвард «Адмирала» Криштоф переведён в список травмированных
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Словацкий форвард «Адмирала» Михал Криштоф переведён в список травмированных, сообщает официальный телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

Новчиок «Адмирала» подписал однолетнее соглашение с клубом этим летом. Словак в сезоне-2021/2022 играл за «Комету» в чешской лиге и набрал 30 (8+22) очков в 42 матчах. Также Кристоф выступал в составе сборной Словакии, вместе с которой стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине.

В текущем сезоне Криштоф сыграл за «Адмирал» 13 игр, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-4».

Также, ещё одним игроком переведённым в список травмированных является защитник «Спартака» Семён Ручкин. В сезоне-2022/2023 КХЛ 25-летний игрок сыграл 14 игр, результативными действиями не отметился.

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