«В хоккее не срежешь угол». С. Фёдоров высказался после поражения ЦСКА в дерби со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3 ОТ).

«Соперника с победой, хорошая быстрая команда. Забила важные голы, вовремя. По нашей команде: может быть, так не кажется, но мы сделали хороший шаг вперёд. Но не всё получилось. Не получилось четыре-шесть моментов, где мы должны были вывезти шайбу из зоны. Как говорится, в хоккее не срежешь угол. Поэтому мы чётко понимаем, что нам нужно доработать. Думаю, после выезда будет всё нормально — и морально, и физически.



Гол в овертайме, хотя болельщики подгоняли? Про атмосферу, наверное, воздержусь высказываться. Снятие вратаря — этот приём мы используем постоянно. Я считаю, у нас есть преимущество, его надо использовать. ЦСКА к этому готов. Пропущенный гол — это определённая техническая ошибка, брак, потеря концентрации. Но то, что мы дали себе шанс выиграть в овертайме, — это факт. Насчёт четырёх-шести моментов, где мы должны контролировать шайбу в нашей зоне, мы привезли себе работы на минуту-полторы в своей зоне, сохраняя шайбу. Один из тех моментов, где мы технически не справились, потеряли шайбу — и соперник нам забил», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.