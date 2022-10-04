«Каролина» объявила о заключении контракта с российским защитником Григорием Дроновым

Пресс-служба клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» на официальном сайте объявила о достижении договорённости о подписании контракта с 24-летним российским защитником Григорием Дроновым, известным по выступлениям в КХЛ за магнитогорский «Металлург».

С хоккеистом будет заключён однолетний двусторонний контракт – в НХЛ его заработок составит $ 770 тыс., а в АХЛ – $ 70 тыс. В настоящий момент Григорий будет отправлен в клуб АХЛ «Чикаго Вулвз».

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ защитник принял участие в шести матчах, отдав одну голевую передачу. В плей-офф Дронов провёл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, заработав 14 (5+9) баллов при общей полезности «+9».

Защитник выступал за «Магнитку» с 2016 года. Всего в КХЛ он провёл 257 матчей, в которых набрал 60 (13+47) очков и заработал показатель полезности «+15».