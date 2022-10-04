«Каролина» разгромила «Коламбус» со счётом 8:1. Чинахов отметился заброшенной шайбой
Поделиться
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.
В составе «ураганов» дублями отметились Дерек Степан и Мартин Нечас, ещё по шайбе на счету Еспери Котканиеми, Стефана Ноэсена, Брента Бёрнса и Брэди Шея. Автором единственного гола у гостей стал 21-летний российский нападающий Егор Чинахов, забросивший уже четвёртую шайбу в предсезонке.
В первой половине встречи ворота «Коламбуса» защищал 23-летний россиянин Даниил Тарасов, отразивший 18 бросков из 21. Его сменщик Джет Гривз пропустил пять шайб после 24 бросков.
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
8 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов (Дэнфорт) – 05:54 (5x5) 1:1 Котканиеми (Бёрнс, Джарвис) – 07:15 (5x4) 2:1 Ноэсен (Шей) – 13:54 (5x5) 3:1 Степан (Славин, Макикерн) – 19:55 (5x5) 4:1 Бёрнс (Нечас, Джарвис) – 26:40 (5x4) 5:1 Нечас (Дзингел) – 30:54 (5x5) 6:1 Шей (Нечас, Котканиеми) – 31:51 (5x5) 7:1 Степан (Бёрнс, Ноэсен) – 40:46 (5x5) 8:1 Нечас (Дзингел, Степан) – 57:53 (5x5)
Комментарии
- 4 октября 2022
-
04:58
-
04:44
-
04:35
-
01:45
-
01:38
- 3 октября 2022
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
21:57
-
21:31
-
21:27
-
21:00
-
20:40
-
19:59
-
19:13
-
18:58
-
18:32
-
18:05
-
17:52
-
17:43
-
17:13
Партнерский контент