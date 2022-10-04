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«Каролина» разгромила «Коламбус» со счётом 8:1. Чинахов отметился заброшенной шайбой

«Каролина» разгромила «Коламбус» со счётом 8:1. Чинахов отметился заброшенной шайбой
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.

В составе «ураганов» дублями отметились Дерек Степан и Мартин Нечас, ещё по шайбе на счету Еспери Котканиеми, Стефана Ноэсена, Брента Бёрнса и Брэди Шея. Автором единственного гола у гостей стал 21-летний российский нападающий Егор Чинахов, забросивший уже четвёртую шайбу в предсезонке.

В первой половине встречи ворота «Коламбуса» защищал 23-летний россиянин Даниил Тарасов, отразивший 18 бросков из 21. Его сменщик Джет Гривз пропустил пять шайб после 24 бросков.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
8 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов (Дэнфорт) – 05:54 (5x5)   1:1 Котканиеми (Бёрнс, Джарвис) – 07:15 (5x4)   2:1 Ноэсен (Шей) – 13:54 (5x5)   3:1 Степан (Славин, Макикерн) – 19:55 (5x5)   4:1 Бёрнс (Нечас, Джарвис) – 26:40 (5x4)   5:1 Нечас (Дзингел) – 30:54 (5x5)   6:1 Шей (Нечас, Котканиеми) – 31:51 (5x5)   7:1 Степан (Бёрнс, Ноэсен) – 40:46 (5x5)   8:1 Нечас (Дзингел, Степан) – 57:53 (5x5)
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