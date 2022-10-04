«Каролина» разгромила «Коламбус» со счётом 8:1. Чинахов отметился заброшенной шайбой

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.

В составе «ураганов» дублями отметились Дерек Степан и Мартин Нечас, ещё по шайбе на счету Еспери Котканиеми, Стефана Ноэсена, Брента Бёрнса и Брэди Шея. Автором единственного гола у гостей стал 21-летний российский нападающий Егор Чинахов, забросивший уже четвёртую шайбу в предсезонке.

В первой половине встречи ворота «Коламбуса» защищал 23-летний россиянин Даниил Тарасов, отразивший 18 бросков из 21. Его сменщик Джет Гривз пропустил пять шайб после 24 бросков.