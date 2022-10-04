Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Берн», у Йози — дубль

В Швейцарии в рамках NHL Global Series прошёл матч, в котором клуб НХЛ «Нэшвилл» победил местный хоккейный клуб «Берн» со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1).
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился результативной передачей в моменте с четвёртым забитым голом.
Швейцарский защитник «хищников» Роман Йози оформил дубль в матче, забив в первом и третьем периодах.
Напомним, на матчи NHL Global Series в число 27 игроков «Нэшвилла» попал только один россиянин — нападающий Тренин. Ещё два россиянина – вратарь Ярослав Аскаров и форвард Егор Афанасьев – отправлены в фарм-клуб «хищников» в АХЛ «Милуоки Эдмиралс». Оба хоккеиста провели по одному предсезонному матчу за клуб.
7 и 8 октября «хищники» начнут регулярный сезон-2022/2023 НХЛ матчами с «Сан-Хосе» в Праге.
- 4 октября 2022
-
08:40
-
08:40
-
08:21
-
08:10
-
07:50
-
06:45
-
04:58
-
04:44
-
04:35
-
01:45
-
01:38
- 3 октября 2022
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
21:57
-
21:31
-
21:27
-
21:00
-
20:40
-
19:59
-
19:13