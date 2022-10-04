Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Берн», у Йози — дубль

В Швейцарии в рамках NHL Global Series прошёл матч, в котором клуб НХЛ «Нэшвилл» победил местный хоккейный клуб «Берн» со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1).

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился результативной передачей в моменте с четвёртым забитым голом.

Швейцарский защитник «хищников» Роман Йози оформил дубль в матче, забив в первом и третьем периодах.

Напомним, на матчи NHL Global Series в число 27 игроков «Нэшвилла» попал только один россиянин — нападающий Тренин. Ещё два россиянина – вратарь Ярослав Аскаров и форвард Егор Афанасьев – отправлены в фарм-клуб «хищников» в АХЛ «Милуоки Эдмиралс». Оба хоккеиста провели по одному предсезонному матчу за клуб.

7 и 8 октября «хищники» начнут регулярный сезон-2022/2023 НХЛ матчами с «Сан-Хосе» в Праге.