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Лишь один россиянин попал в заявку «Нэшвилла» на матчи НХЛ в Праге

Лишь один россиянин попал в заявку «Нэшвилла» на матчи НХЛ в Праге
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Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторс» на своём официальном сайте объявил состав на матчи NHL Global Series. В число 27 игроков попал российский нападающий Яков Тренин.

Ещё два россиянина – вратарь Ярослав Аскаров и форвард Егор Афанасьев – отправлены в фарм-клуб «хищников» в АХЛ «Милуоки Эдмиралс». Оба хоккеиста провели по одному предсезонному матчу за клуб.

3 октября «Нэшвилл» проведёт выставочный матч в Швейцарии с местным «Берном». 7 и 8 октября «хищники» начнут регулярный сезон-2022/2023 НХЛ матчами с «Сан-Хосе» в Праге.

Ранее «Сан-Хосе» объявил состав на первые матчи регулярного чемпионата НХЛ в Праге. В список игроков «акул» попал Евгений Свечников. Таким образом, из возможных восьми россиян на матчи в Чехию отправятся лишь двое.

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