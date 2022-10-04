Нападающий «Авангарда» Брюквин: между матчами на день приезжали в Омск просто поспать

Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин рассказал о логистике во время длинной выездной серии клуба на старте сезона КХЛ.
«Не было ли усталости, когда клуб вернулся домой? Нет. Наоборот, были сильные эмоции от возвращения и того, что мы эту выездную серию наконец закончили. Может быть, она была не такая удачная для нас. И очень тяжёлая, потому что мы между матчами на день приезжали в Омск просто поспать, можно так сказать. И сразу же отправлялись на другой выезд.
Если, например, с запада ты летишь, то на сам перелёт уходит три с половиной часа. Плюс три часа разницы во времени в Омске. Прилетаешь сюда в восемь утра после вечернего матча. А это твой выходной день, в который надо отоспаться. И на следующий день уже вылет на другой гостевой матч. Поэтому тяжёлый был график. Рады, что этот период закончился и мы уже дома», — сказал Брюквин в интервью «Известиям».
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