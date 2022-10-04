Хафизуллин: не обращаем внимания на то, что у соперника будут отсутствовать лидеры

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин рассказал о предстоящем домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4 октября в 19:30 мск).

«Какие выводы сделаны после матча на выезде (с «Автомобилистом». — Прим. «Чемпионата»)? Каждая игра складывается по-новому. Стараемся не обращать внимания на то, что у соперника будут отсутствовать лидеры. Будем показывать свою игру. В любом случае игра будет иная, чем на выезде.

Сказывается ли то, что игры проходят через день? Да, мы с ребятами уже обсуждали, что в прошлые сезоны такого количества матчей не было. Но ничего, работаем с тем, что есть. Для всех календарь такой.

Нужна ли дополнительная мотивация в матчах с лидером? Всегда стараемся настраиваться на матч одинаково серьёзно, независимо от соперника. Все команды в чемпионате равны. Каждый старается обыграть каждого, многое зависит от настроя», — цитирует Хафизуллина официальный сайт «Ак Барса».