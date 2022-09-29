«Автомобилист» до такой степени хорош, что даже защитники выносят шайбу из ворот.

На Знарке просто не было лица! Его «Ак Барс» разорвали в клочья идеальными комбинациями

«Автомобилист» в нынешнем сезоне очень хорош. Конечно, мы помним, как екатеринбуржцы уже выдавали отличную регулярку при Андрее Мартемьянове, а затем проваливались в плей-офф. Однако факт остаётся фактом: после ухода Билла Питерса команда, обладающая большим бюджетом, стала похожа на топ-клуб, показывающий результативный хоккей.

Главному тренеру Николаю Заварухину удалось навести порядок и сделать так, чтобы люди, получающие серьёзные зарплаты, не отбывали номер на льду, как порой бывало раньше, а выкладывались и добросовестно выполняли свою работу. Несомненно, большой вклад внесло подписание контракта с Сергеем Широковым. Опытный форвард сразу стал капитаном и лидером в раздевалке, а также «решалой» на площадке. Переоценить вклад Сергея в нынешние заслуги «Автомобилиста» сложно, а ведь «Спартак» вполне мог сохранить нападающего в своих рядах, но не захотел переплачивать.

Здорово заиграл Голышев, проснулись легионеры, как часы работают спецбригады большинства. Не просто же так уральцы лидируют в списке команд по реализации лишнего, а вот с меньшинством, наоборот, диаметрально противоположный результат. Заварухин и его помощники прекрасно понимают, что над этим компонентом нужно серьёзно работать.

В отчётной встрече «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» со счётом 5:2 (третья победа подряд) и вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Да, две последние шайбы были заброшены в пустые ворота, но ведь и до них хозяева смотрелись более чем достойно. После третьего гола молодого Неучева в ворота казанцев главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок выглядел каким-то потерянным, будто не понимая, что происходит. Видимо, Олег Валерьевич не ожидал такой резвости от соперника.

А какую шайбу ещё в первом периоде забросил Голышев! Да Коста от борта сделал пас в центр, Широков собрал на себя трёх соперников и прострелил на дальнюю штангу, откуда Анатолий переправил шайбу в сетку. Многие начали шутить и называть форварда «Автомобилиста» хоккейным Месси. «Барсов» в этом эпизоде, как верно заметил комментатор, разорвали в клочья.

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Старались и защитники: так, высоченный Никита Трямкин после неожиданного отскока от борта и, казалось, верного добивания со стороны соперника сумел помочь голкиперу и вынести шайбу из ворот.

Трямкин выносит шайбу из ворот, видео

В общем, нынешний «Автомобилист» показывает себя единым коллективом, а вот звёздам «Ак Барса» нужно разобраться в себе и добавить в желании и самоотдаче. Мастерства и потенциала у команды хоть отбавляй, но пришло время прибавлять.

«За исключением первого периода неплохо играли. Не отняло ли много сил «зелёное» дерби? Да, так и есть. Команда соперника имела побольше паузы.

Ни разу не играли в большинстве? Не знаю (смеётся). Я тоже удивился, что нам только за три секунды до конца дали большинство.

Вопросы к позиционной обороне? Такие ошибки есть всегда, игроки должны помогать друг другу, кто-то ошибается всё равно, игроки должны подстраховывать друг друга.

Чем был недоволен, когда показывали на камеру? Если я всё расскажу, придётся тут часа два сидеть. Вы про первый гол в пустые ворота? Неправильно сыграли, надо было доигрывать момент до конца, а мы меняться собрались», — заявил Олег Знарок после игры.

Что ж, посмотрим, какие выводы сделает весь «Ак Барс» и конкретно его тренерский штаб. Хоккей казанцев пока очень далёк от идеального.