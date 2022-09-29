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«Автомобилист» — «Ак Барс» — 5:2, обзор матча регулярного чемпионата КХЛ, видео, 29 сентября 2022 года

На Знарке просто не было лица! Его «Ак Барс» разорвали в клочья идеальными комбинациями
Павел Панышев
На Знарке просто не было лица!
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«Автомобилист» до такой степени хорош, что даже защитники выносят шайбу из ворот.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне очень хорош. Конечно, мы помним, как екатеринбуржцы уже выдавали отличную регулярку при Андрее Мартемьянове, а затем проваливались в плей-офф. Однако факт остаётся фактом: после ухода Билла Питерса команда, обладающая большим бюджетом, стала похожа на топ-клуб, показывающий результативный хоккей.

Главному тренеру Николаю Заварухину удалось навести порядок и сделать так, чтобы люди, получающие серьёзные зарплаты, не отбывали номер на льду, как порой бывало раньше, а выкладывались и добросовестно выполняли свою работу. Несомненно, большой вклад внесло подписание контракта с Сергеем Широковым. Опытный форвард сразу стал капитаном и лидером в раздевалке, а также «решалой» на площадке. Переоценить вклад Сергея в нынешние заслуги «Автомобилиста» сложно, а ведь «Спартак» вполне мог сохранить нападающего в своих рядах, но не захотел переплачивать.

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Просто монстры КХЛ. Почему «Автомобилист» так страшен при реализации большинства Просто монстры КХЛ. Почему «Автомобилист» так страшен при реализации большинства

Здорово заиграл Голышев, проснулись легионеры, как часы работают спецбригады большинства. Не просто же так уральцы лидируют в списке команд по реализации лишнего, а вот с меньшинством, наоборот, диаметрально противоположный результат. Заварухин и его помощники прекрасно понимают, что над этим компонентом нужно серьёзно работать.

В отчётной встрече «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» со счётом 5:2 (третья победа подряд) и вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Да, две последние шайбы были заброшены в пустые ворота, но ведь и до них хозяева смотрелись более чем достойно. После третьего гола молодого Неучева в ворота казанцев главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок выглядел каким-то потерянным, будто не понимая, что происходит. Видимо, Олег Валерьевич не ожидал такой резвости от соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Кормье (Обидин, Щемеров) – 13:27 (5x5)   2:0 Голышев (Широков, Да Коста) – 14:26 (5x5)   3:0 Неучев (Гуркин) – 29:07 (5x5)   3:1 Шипачёв (Петров) – 33:31 (5x5)   3:2 Галиев – 35:04 (5x5)   4:2 Мэйсек (Валк, Ли) – 58:47 (en)   5:2 Хрипунов (Эберт) – 59:04 (en)

А какую шайбу ещё в первом периоде забросил Голышев! Да Коста от борта сделал пас в центр, Широков собрал на себя трёх соперников и прострелил на дальнюю штангу, откуда Анатолий переправил шайбу в сетку. Многие начали шутить и называть форварда «Автомобилиста» хоккейным Месси. «Барсов» в этом эпизоде, как верно заметил комментатор, разорвали в клочья.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Старались и защитники: так, высоченный Никита Трямкин после неожиданного отскока от борта и, казалось, верного добивания со стороны соперника сумел помочь голкиперу и вынести шайбу из ворот.

Трямкин выносит шайбу из ворот, видео

В общем, нынешний «Автомобилист» показывает себя единым коллективом, а вот звёздам «Ак Барса» нужно разобраться в себе и добавить в желании и самоотдаче. Мастерства и потенциала у команды хоть отбавляй, но пришло время прибавлять.

«За исключением первого периода неплохо играли. Не отняло ли много сил «зелёное» дерби? Да, так и есть. Команда соперника имела побольше паузы.

Ни разу не играли в большинстве? Не знаю (смеётся). Я тоже удивился, что нам только за три секунды до конца дали большинство.

Вопросы к позиционной обороне? Такие ошибки есть всегда, игроки должны помогать друг другу, кто-то ошибается всё равно, игроки должны подстраховывать друг друга.

Чем был недоволен, когда показывали на камеру? Если я всё расскажу, придётся тут часа два сидеть. Вы про первый гол в пустые ворота? Неправильно сыграли, надо было доигрывать момент до конца, а мы меняться собрались», — заявил Олег Знарок после игры.

Что ж, посмотрим, какие выводы сделает весь «Ак Барс» и конкретно его тренерский штаб. Хоккей казанцев пока очень далёк от идеального.

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