Четверо россиян заняли первые три строчки в рейтинге лучших вратарских бригад НХЛ от ESPN

Корреспондент ESPN Грег Вышински составил рейтинг лучших вратарских бригад стартующего сезона НХЛ.
Первое место заняла бригада «Нью-Йорк Рейнджерс» (Игорь Шестёркин, Ярослав Галак), второе место — «Нью-Йорк Айлендерс» (Семён Варламов, Илья Сорокин, Кори Шнайдер), третье – «Тампа-Бэй» (Андрей Василевский, Брайан Эллиотт).
Также отметим других российских вратарей в рейтинге:
11-е место — «Флорида» (Сергей Бобровский, Спенсер Найт);
14-е место — «Даллас» (Джейк Эттингер, Скотт Уэджвуд, Антон Худобин);
15-е место — «Колорадо» (Александр Георгиев, Павел Францоуз);
20-е место — «Коламбус» (Элвис Мерзликин, Йоонас Корписало, Даниил Тарасов);
23-е место — «Торонто» (Мэтт Мюррей, Илья Самсонов);
32-е место — «Аризона» (Карел Веймелка, Юнас Юханссон, Иван Просветов).
Сезон-2022/2023 НХЛ откроется 7 и 8 октября матчами между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге.
- 4 октября 2022
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