Трое россиян попали в топ-10 троек нападения сезона-2022/2023 НХЛ по версии The Score

Американский портал The Score составил топ-10 лучших троек нападения сезона-2022/2023 НХЛ. В этот рейтинг попали российские форварды Кирилл Капризов (шестая строчка), Валерий Ничушкин (третье место) и Никита Кучеров (первое место).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Стэмкос-Пойнт-Кучеров («Тампа-Бэй). Бантинг-Мэттьюс-Марнер («Торонто»). Ничушкин-Маккинон-Рантанен («Колорадо»). Маршан-Бержерон-Дебраск («Бостон»). Кейн-Макдэвид-Ямамото («Эдмонтон»). Капризов-Хартман-Цуккарелло («Миннесота»). Робертсон-Хинтц-Павелски («Даллас»). Гюнцель-Кросби-Раст («Питтсбург»). Юбердо-Линдхольм-Тоффоли («Калгари»). Годро-Дженнер-Лайне («Коламбус»).

Сезон-2022/2023 НХЛ откроется 7 и 8 октября матчами между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге.