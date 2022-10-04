Трое россиян попали в топ-10 троек нападения сезона-2022/2023 НХЛ по версии The Score
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Американский портал The Score составил топ-10 лучших троек нападения сезона-2022/2023 НХЛ. В этот рейтинг попали российские форварды Кирилл Капризов (шестая строчка), Валерий Ничушкин (третье место) и Никита Кучеров (первое место).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- Стэмкос-Пойнт-Кучеров («Тампа-Бэй).
- Бантинг-Мэттьюс-Марнер («Торонто»).
- Ничушкин-Маккинон-Рантанен («Колорадо»).
- Маршан-Бержерон-Дебраск («Бостон»).
- Кейн-Макдэвид-Ямамото («Эдмонтон»).
- Капризов-Хартман-Цуккарелло («Миннесота»).
- Робертсон-Хинтц-Павелски («Даллас»).
- Гюнцель-Кросби-Раст («Питтсбург»).
- Юбердо-Линдхольм-Тоффоли («Калгари»).
- Годро-Дженнер-Лайне («Коламбус»).
Сезон-2022/2023 НХЛ откроется 7 и 8 октября матчами между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге.
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