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Трое россиян попали в топ-10 троек нападения сезона-2022/2023 НХЛ по версии The Score

Трое россиян попали в топ-10 троек нападения сезона-2022/2023 НХЛ по версии The Score
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Американский портал The Score составил топ-10 лучших троек нападения сезона-2022/2023 НХЛ. В этот рейтинг попали российские форварды Кирилл Капризов (шестая строчка), Валерий Ничушкин (третье место) и Никита Кучеров (первое место).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Стэмкос-Пойнт-Кучеров («Тампа-Бэй).
  2. Бантинг-Мэттьюс-Марнер («Торонто»).
  3. Ничушкин-Маккинон-Рантанен («Колорадо»).
  4. Маршан-Бержерон-Дебраск («Бостон»).
  5. Кейн-Макдэвид-Ямамото («Эдмонтон»).
  6. Капризов-Хартман-Цуккарелло («Миннесота»).
  7. Робертсон-Хинтц-Павелски («Даллас»).
  8. Гюнцель-Кросби-Раст («Питтсбург»).
  9. Юбердо-Линдхольм-Тоффоли («Калгари»).
  10. Годро-Дженнер-Лайне («Коламбус»).

Сезон-2022/2023 НХЛ откроется 7 и 8 октября матчами между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге.

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