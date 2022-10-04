Форвард «Авангарда» ответил на вопрос об объявленной частичной мобилизации

Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин рассказал о своём опыте военной службы, на которую был направлен в 2017 году, о том, чему научился там. Кроме того, российский форвард поделился мнением об объявленной частичной мобилизации в России и повестках, которые приходили спортсменам.
«Что скажу об объявленной частичной мобилизации и возможном получении спортсменами повесток из военкоматов? Не знаю, я пока с этим не столкнулся.
В 2017 году, когда играл за «Динамо», пришлось побывать в воинской части? Да что там рассказывать. Послужил, и всё. В части я был в общей сложности почти месяц. Всё по расписанию, по уставу. Но каких-то стрельбищ не было. Что пришлось там делать? То же, что и всем солдатам. Зарядка, строевая подготовка, порядок на местах соблюдать, шить, кровать убирать… Не знаю, что ещё добавить… Там всё как в армии.
Полезный ли это опыт для меня? Шить научился, маршировать научился… (улыбается). Тяжело было потом восстанавливать игровые кондиции? Да. Я пропустил тогда достаточно времени. Меня забрали посреди сезона. Я был на ходу, немало забивал. После возвращения пришлось втягиваться», — приводят слова Брюквина «Известия».
- 4 октября 2022
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