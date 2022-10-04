«Металлург» нанёс «Трактору» третье поражение подряд, забив челябинцам пять голов

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).
На второй минуте Теэму Пулккинен с передачи Кирилла Капустина вывел челябинцев вперёд. На восьмой минуте Егор Коробкин сравнял счёт. На 25-й минуте Николай Голдобин с передачи Брендана Лайпсика вывел магнитогорцев вперёд. На 36-й минуте Брендан Лайпсик в третий раз поразил ворота челябинцев, а через 76 секунд Филипп Майе сделал счёт 4:1. На 49-й минуте Владимир Ткачёв реализовал большинство, отыграв один гол. На 57-й минуте Денис Зернов с передачи Максима Карпова забил пятый гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 6 октября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Трактор» 7 октября в Мытищах встретится с «Куньлунем».
- 4 октября 2022
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