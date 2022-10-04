Защитник «Трактора» напал на игрока «Металлурга», хотя тот отказался драться

На 58-й минуте встречи Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Металлургом» произошёл примечательный момент.
Защитник челябинцев Илья Карпухин вызвал форварда магнитогорцев Архипа Неколенко на драку. Хоккеист «Металлурга» показал, что не хочет драться, однако игрока «Трактора» это не остановило. Карпухин с кулаками бросился на соперника и несколькими ударами уложил Неколенко на лёд. Судьям пришлось оттаскивать хоккеиста «Трактора». В итоге удаление получил только Карпухин — «5+20».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).
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