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«Мне трудно с вами говорить». Знарок резко ответил на вопрос о снятии вратаря в овертайме

«Мне трудно с вами говорить». Знарок резко ответил на вопрос о снятии вратаря в овертайме
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом» (4:5 ОТ). Казанцы в овертайме сняли голкипера, заменив его дополнительным полевым игроком, и после первого же захода в чужую зону напоролись на контратаку и пропустили решающий гол.

«Мы проиграли — какая может быть оценка этому матчу? Неудовлетворительно. Не показалось ли, что поторопились с заменой вратаря в овертайме? Снимают вратаря, выигрывая вбрасывание в средней зоне. То есть осознанно пошли на этот риск? Ребята сказали, что всё в порядке. Мы ведь спрашиваем перед этим, как они себя чувствуют.

Насколько всё-таки стоило в матче с «Автомобилистом» снимать вратаря? Мне трудно с вами говорить. Снимают вратаря, когда выигрывается шайба в средней зоне, уходит игрок за свои ворота, и начинается раскат.

Летом мы тоже пропустили в пустые ворота и говорили, что нужно было снимать вратаря, когда шайба в средней зоне? Тогда я первый раз снимал вратаря в овертайме, до этого момента не пользовался таким приёмом. Сейчас всё было правильно, нужно снимать вратаря после выигранного вбрасывания и начала атаки», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

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