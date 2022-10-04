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Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
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«Автомобилист» в овертайме переиграл «Ак Барс» в матче с 9 голами и вышел в лидеры Востока

«Автомобилист» в овертайме переиграл «Ак Барс» в матче с 9 голами и вышел в лидеры Востока
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Голышев (Кормье, Белоусов) – 09:49 (5x5)   1:1 Сафонов (Юдин, Хенкель) – 16:51 (5x5)   2:1 А. Радулов (Хенкель, Дыняк) – 35:56 (5x5)   2:2 Трямкин (Голышев) – 40:18 (5x5)   2:3 Валк – 45:32 (5x5)   3:3 Сафонов (Панюков) – 46:50 (5x5)   4:3 А. Радулов (Войнов, Кагарлицкий) – 56:02 (5x4)   4:4 Мэйсек (Валк) – 57:07 (5x5)   4:5 Мэйсек (Валк) – 60:37 (en)

На 10-й минуте Анатолий Голышев вывел екатеринбуржцев вперёд. На 17-й минуте Илья Сафонов сравнял счёт. На 36-й минуте Александр Радулов вывел казанцев вперёд, однако уже на 18-й секунде третьего периода Никита Трямкин с передачи Анатолия Голышева восстановил равенство в счёте. На 46-й минуте Кёртис Валк в третий раз поразил ворота казанцев, но спустя 78 секунд Илья Сафонов с передачи Кирилла Панюкова сделал счёт 3:3.

На 57-й минуте Александр Радулов оформил дубль. На 58-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Мэйсек.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом в Казани — 6 октября.

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