«Автомобилист» в овертайме переиграл «Ак Барс» в матче с 9 голами и вышел в лидеры Востока

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0).

На 10-й минуте Анатолий Голышев вывел екатеринбуржцев вперёд. На 17-й минуте Илья Сафонов сравнял счёт. На 36-й минуте Александр Радулов вывел казанцев вперёд, однако уже на 18-й секунде третьего периода Никита Трямкин с передачи Анатолия Голышева восстановил равенство в счёте. На 46-й минуте Кёртис Валк в третий раз поразил ворота казанцев, но спустя 78 секунд Илья Сафонов с передачи Кирилла Панюкова сделал счёт 3:3.

На 57-й минуте Александр Радулов оформил дубль. На 58-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Мэйсек.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом в Казани — 6 октября.