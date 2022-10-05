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«Монреаль» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Оттаве». У Зуба – голевая передача

«Монреаль» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Оттаве». У Зуба – голевая передача
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч предсезонки НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Оттавы» отличились Алекс Дебринкэт, Клод Жиру, Тайлер Мотт, Шейн Пинто и Брэди Ткачук. У «Монреаля» забрасывали Йоэль Армиа, Дэвид Савар, Коул Кофилд и Арбер Чекай.

Единственным российским представителем в этой игре стал 27-летний российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб, проведший на льду 20 минут 51 секунду и совершивший одну результативную передачу.

Примечательно, что «Монреаль» проиграл все шесть матчей со старта предсезонки – «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3), «Виннипег Джетс» (3:4), «Оттаве Сенаторз» (4:5 ОТ), «Торонто Мэйпл Лифс» (1:5) и, соответственно, вновь «Оттаве Сенаторз» (4:5).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Дебринкэт (Жиру, Пинто) – 03:13 (5x4)   0:2 Жиру (Дебринкэт, Сандерсон) – 25:52 (5x5)   1:2 Армиа (Судзуки) – 28:20 (5x5)   2:2 Савар (Эванс, Питлик) – 29:04 (5x5)   2:3 Мотт (Жозеф, Зуб) – 31:10 (5x5)   2:4 Пинто (Жозеф) – 38:53 (5x5)   3:4 Кофилд (Судзуки, Уайдман) – 54:57 (5x4)   3:5 Ткачук (Батерсон) – 56:08 (5x5)   4:5 Чекай (Пеццетта, Жиньяк) – 56:36 (5x5)
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