«Монреаль» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Оттаве». У Зуба – голевая передача

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч предсезонки НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Оттавы» отличились Алекс Дебринкэт, Клод Жиру, Тайлер Мотт, Шейн Пинто и Брэди Ткачук. У «Монреаля» забрасывали Йоэль Армиа, Дэвид Савар, Коул Кофилд и Арбер Чекай.

Единственным российским представителем в этой игре стал 27-летний российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб, проведший на льду 20 минут 51 секунду и совершивший одну результативную передачу.

Примечательно, что «Монреаль» проиграл все шесть матчей со старта предсезонки – «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3), «Виннипег Джетс» (3:4), «Оттаве Сенаторз» (4:5 ОТ), «Торонто Мэйпл Лифс» (1:5) и, соответственно, вновь «Оттаве Сенаторз» (4:5).