Форвард «Нью-Джерси» Палат: Д. Хьюз напоминает мне Кучерова, он тоже много тренируется

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат рассказал, что одноклубник Джек Хьюз напоминает ему бывшего партнёра по «Тампе» Никиту Кучерова.



«Джек очень многим напоминает мне Кучерова. Очень одарённый игрок и тоже много работает после тренировок. Ему нравится оттачивать разные интересные приёмы, что часто делают суперзвёзды.



Я вижу в нём эти качества. Мы уже сыграли вместе в паре предсезонных игр. У него есть всё, чтобы сделать следующий шаг, провести отличный сезон и повести команду за собой», – приводит слова Палата официальный сайт НХЛ.

31-летний чешский форвард в межсезонье подписал пятилетний контракт с «Нью-Джерси» с кэпхитом $ 6 млн. 21-летний американский нападающий Хьюз является первым номером драфта НХЛ – 2019. В прошлом сезоне НХЛ за 49 игр форвард набрал 56 (26+30) очков.