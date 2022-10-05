Кагарлицкий — о поражении от «Автомобилиста»: беру вину на себя, потерял шайбу в овертайме

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий взял вину на себя за поражение в матче с «Автомобилистом» (4:5 ОТ).

«Хотелось бы выигрывать такие матчи, мы много сил потратили. Но, видимо, поверили, что выиграли, когда забросили четвёртую. Голы были какие-то такие и в наши ворота, и в их, не сказать курьёзные, интересные, что ли. За поражение беру вину на себя, моя ошибка в овертайме привела к поражению. Считаю, что мог сыграть по-другому перед последней шайбой.

Команда поддержала Вадима Шипачёва после нереализованных моментов? Мы вместе выбираемся из ситуации, не только у Вадима не идёт игра. Многие должны играть лучше, и я в том числе. Вадик выиграл вбрасывание, когда мы забивали четвёртый гол, это тоже важный момент. Он старается работать на команду, где-то что-то не получается. Повторюсь, не идёт у многих, нужно играть немножко по-другому.

Может, не стоит менять вратаря на полевого игрока в овертайме? Не знаю, в принципе, раньше это работало у нас. Это численное преимущество, шанс, но сегодня я неправильно сыграл, потерял шайбу, что привело к голу», — цитирует форварда официальный сайт клуба.