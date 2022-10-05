Ротенберг о штрафе от КХЛ: извиняюсь и надеюсь, деньги пойдут на развитие детского хоккея

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал штраф от КХЛ за непристойный жест в матче с ЦСКА.
«Узнал о штрафе после матча с ЦСКА из СМИ. Игра была очень напряжённая, соперник — очень сильным, победа отняла много физических и эмоциональных сил. Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников. Я уже говорил, что в детстве у меня висел плакат Сергея Фёдорова, безмерно уважаю его и как игрока, и как тренера. То же самое могу сказать о каждом игроке и всей организации ЦСКА.
Такие эмоциональные матчи — украшение чемпионата КХЛ. Это развитие игроков, тренеров, при такой конкуренции каждый, кто выходит на лёд, желает только одного — победить. Наши ребята вышли на матч с огоньком. Соперничество СКА и ЦСКА стало классическим противостоянием российского хоккея, его украшением. Наша суперсерия длится не один сезон и продолжается.
Надеюсь, что штраф пойдёт на развитие детского хоккея. Работаем дальше, готовимся к важной игре со «Спартаком», — написал тренер в своём телеграм-канале.
Ранее тренер объяснял свой жест празднованием победы в матче. Напомним, СКА обыграл ЦСКА в овертайме со счётом 3:2.
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