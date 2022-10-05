Яшкин подправил шайбу на пятачке и забил «Спартаку». От подставления его клюшка сломалась

В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На 34-й минуте армейцы выиграли борьбу в чужой зоне, Марат Хуснутдинов сделал перевод вдоль синей линии, после чего Даниила Пыленков мощно щёлкнул по воротам Патрика Рыбара. Дмитрий Яшкин, держуривший на пятачке, подставил клюшку — и СКА вышел вперёд. Примечательно, что после этого подставления чешский нападающий выбросил клюшку — она буквально сломалась напополам.

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Отметим, что второй гол спустя три минуты забил Игорь Ожиганов.