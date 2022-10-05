Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» одержал четвёртую победу подряд, обыграв минское «Динамо» в матче с 8 голами

«Витязь» одержал четвёртую победу подряд, обыграв минское «Динамо» в матче с 8 голами
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало подольский «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2022, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Яремчук (Галузин, Абросимов) – 30:29 (5x5)   0:2 Зинченко (Головков) – 31:23 (5x5)   1:2 Алистров (Гилмор, Горбунов) – 37:21 (5x4)   1:3 Зинченко (Аркалов) – 45:28 (5x5)   2:3 Меркли (Варфоломеев, Гилмор) – 50:02 (5x4)   2:4 Рассказов (Старков) – 51:29 (4x5)   3:4 Пакетт (Спунер, Душак) – 57:26 (6x5)   3:5 Старков – 58:54 (en)

На 31-й минуте Александр Яремчук вывел «Витязь» вперёд. Через 54 секунды Иван Зинченко с передачи Игоря Головкова удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте Владимир Алистров, реализовав численное большинство, отыграл один гол. На 46-й минуте Иван Зинченко с передачи Ильи Аркалова оформил дубль. На 51-й минуте Ник Меркли в большинстве во второй раз поразил ворота «Витязя». Через 87 секунд Кирилл Рассказов с передачи Степана Старкова забил в меньшинстве. На 58-й минуте Седрик Пакетт сократил отставание до минимума, однако затем поразил собственные ворота. Гол записали на Старкова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 7 октября в гостях сыграет со СКА. «Витязь» 9 октября в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022