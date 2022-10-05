«Витязь» одержал четвёртую победу подряд, обыграв минское «Динамо» в матче с 8 голами

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало подольский «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2).
На 31-й минуте Александр Яремчук вывел «Витязь» вперёд. Через 54 секунды Иван Зинченко с передачи Игоря Головкова удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте Владимир Алистров, реализовав численное большинство, отыграл один гол. На 46-й минуте Иван Зинченко с передачи Ильи Аркалова оформил дубль. На 51-й минуте Ник Меркли в большинстве во второй раз поразил ворота «Витязя». Через 87 секунд Кирилл Рассказов с передачи Степана Старкова забил в меньшинстве. На 58-й минуте Седрик Пакетт сократил отставание до минимума, однако затем поразил собственные ворота. Гол записали на Старкова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 7 октября в гостях сыграет со СКА. «Витязь» 9 октября в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».
- 5 октября 2022
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