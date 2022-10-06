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«Виннипег» разгромил «Калгари», Никита Задоров остался без очков

«Виннипег» разгромил «Калгари», Никита Задоров остался без очков
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В первом периоде голов забито не было. Счёт в матче открылся только на 29-й минуте после точного выстрела Кайла Коннора после пасов Сэма Ганье и Давида Риттиха. Ещё через минуту Марк Шайфли удвоил преимущество своего клуба. Ему ассистировали Николай Элерс и Джош Моррисси. На 33-й минуте забил и Доминик Тонинато. А под конец второго периода, на 39-й минуте, отличился Кайл Коннор после передачи Элерса. Гол, который сделал счёт разромным, на свой счёт записал Элерс. На 51-й минуте игрок установил итоговый счёт на табло после передач Ганье и Адама Лаури.

Примечательно, что в этом матче сыграл за проигравшую команду российский защитник Никита Задоров. Он провёл на льду 19 минут и 22 секунды, но очков набрать ему не удалось.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2022, четверг. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Коннор (Ганье, Риттих) – 28:28 (5x4)   2:0 Шайфли (Элерс, Моррисси) – 29:12 (5x4)   3:0 Тонинато – 32:53 (5x5)   4:0 Коннор (Элерс) – 38:51 (5x5)   5:0 Элерс (Ганье, Лаури) – 50:47 (5x4)
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