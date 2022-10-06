«Виннипег» разгромил «Калгари», Никита Задоров остался без очков

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



В первом периоде голов забито не было. Счёт в матче открылся только на 29-й минуте после точного выстрела Кайла Коннора после пасов Сэма Ганье и Давида Риттиха. Ещё через минуту Марк Шайфли удвоил преимущество своего клуба. Ему ассистировали Николай Элерс и Джош Моррисси. На 33-й минуте забил и Доминик Тонинато. А под конец второго периода, на 39-й минуте, отличился Кайл Коннор после передачи Элерса. Гол, который сделал счёт разромным, на свой счёт записал Элерс. На 51-й минуте игрок установил итоговый счёт на табло после передач Ганье и Адама Лаури.



Примечательно, что в этом матче сыграл за проигравшую команду российский защитник Никита Задоров. Он провёл на льду 19 минут и 22 секунды, но очков набрать ему не удалось.