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Нападающий «Вашингтона» Оши получил травму в предсезонном матче с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтона» Оши получил травму в предсезонном матче с «Детройтом»
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши получил травму в предсезонном матче с «Детройтом» (4:2), сообщает журналист Саманта Пелл.

Главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт подтвердил, что американский форвард досрочно завершил встречу из-за повреждения. Точные сроки восстановления игрока станут известны после медобследования.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2022, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Бертуцци (Расмуссен, Задина) – 08:09 (5x3)   1:1 Макмайкл (Овечкин, Эллер) – 19:37 (5x5)   1:2 Расмуссен (Бертуцци) – 27:42 (5x5)   2:2 Дженсен (Макмайкл, Шири) – 33:45 (5x5)   3:2 Браун (Строум, Кузнецов) – 57:33 (5x4)   4:2 Овечкин (Карлсон, Фехервари) – 59:06 (en)

В прошлом сезоне-2021/2022 35-летний форвард принял участие в 44 матчах и набрал 25 (11+14) очков. В плей-офф на его счету шесть голов и одна результативная передача в шести играх первого раунда с «Флоридой». Половину прошлого сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Зарплата американца по контракту составляет $ 5,75 млн. Соглашение с Оши рассчитано до конца сезона-2024/2025.

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