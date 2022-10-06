Нападающий «Вашингтона» Оши получил травму в предсезонном матче с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши получил травму в предсезонном матче с «Детройтом» (4:2), сообщает журналист Саманта Пелл.

Главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт подтвердил, что американский форвард досрочно завершил встречу из-за повреждения. Точные сроки восстановления игрока станут известны после медобследования.

В прошлом сезоне-2021/2022 35-летний форвард принял участие в 44 матчах и набрал 25 (11+14) очков. В плей-офф на его счету шесть голов и одна результативная передача в шести играх первого раунда с «Флоридой». Половину прошлого сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Зарплата американца по контракту составляет $ 5,75 млн. Соглашение с Оши рассчитано до конца сезона-2024/2025.