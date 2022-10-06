Голкиперу «Салавата» не хватило 109 секунд до повторения клубного рекорда Ерёменко

Голкиперу «Салавата Юлаева» Андрею Карееву не хватило 109 секунд до повторения клубного рекорда продолжительности сухой серии, установленного Александром Ерёменко.

Вратарь «Салавата» пропустил на девятой минуте первого периода в сегодняшнем матче с магнитогорским «Металлургом».

Продолжительность сухой серии Кареева составила 188 минут 45 секунд, в то время как клубный рекорд Ерёменко — 190 минут 34 секунды.

Напомним, ранее Кареев установил рекорд «Салавата» по серии сухих матчей. Голкипер уфимцев оформил третий шат-аут подряд в матче с «Авангардом» 4 октября 2022 года.

Ерёменко в Континентальной хоккейной лиге играл за «Салават Юлаев» и «Динамо» (Москва). Всего на счету голкипера 515 матчей, в которых он отразил 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,96.

Ерёменко дважды становился чемпионом мира в составе сборной России и трижды завоёвывал Кубок Гагарина.