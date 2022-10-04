Вратарь Андрей Кареев установил рекорд «Салавата» по серии «сухих» матчей

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев оформил «сухарь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Авангардом». Россиянин отразил 31 бросок.

Голкипер уфимцев оформил третий шат-аут подряд. 30 сентября Кареев отразил все 25 бросков в гостевой встрече с «Трактором» (3:0), 2 октября страж ворот сделал 31 сейв в матче с «Автомобилистом» (4:0). В сумме за три последних встречи вратарь «Салавата» парировал все 87 бросков.

Как отмечает телеграм-канал КХЛ, Кареев стал первым голкипером в истории «Салавата Юлаева» в КХЛ, которому удалось отыграть «на ноль» в трёх матчах подряд.



Отметим, что уфимцы выиграли эти три встречи с общим счётом 12:0. «Салават Юлаев» повторил клубный рекорд по количеству «сухих» матчей подряд в КХЛ (3). В сезоне-2010/2011 уфимцы обыграли «Сибирь» (3:0), «Металлург» Нк (8:0) и «Трактор» (4:0). В тех встречах Эрик Эрсберг дважды оставил свои ворота в неприкосновенности, ещё один «сухарь» на счету Виталия Колесника.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).