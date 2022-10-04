Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Андрей Кареев установил рекорд «Салавата» по серии «сухих» матчей

Вратарь Андрей Кареев установил рекорд «Салавата» по серии «сухих» матчей
Комментарии

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев оформил «сухарь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Авангардом». Россиянин отразил 31 бросок.

Голкипер уфимцев оформил третий шат-аут подряд. 30 сентября Кареев отразил все 25 бросков в гостевой встрече с «Трактором» (3:0), 2 октября страж ворот сделал 31 сейв в матче с «Автомобилистом» (4:0). В сумме за три последних встречи вратарь «Салавата» парировал все 87 бросков.

Как отмечает телеграм-канал КХЛ, Кареев стал первым голкипером в истории «Салавата Юлаева» в КХЛ, которому удалось отыграть «на ноль» в трёх матчах подряд.

Отметим, что уфимцы выиграли эти три встречи с общим счётом 12:0. «Салават Юлаев» повторил клубный рекорд по количеству «сухих» матчей подряд в КХЛ (3). В сезоне-2010/2011 уфимцы обыграли «Сибирь» (3:0), «Металлург» Нк (8:0) и «Трактор» (4:0). В тех встречах Эрик Эрсберг дважды оставил свои ворота в неприкосновенности, ещё один «сухарь» на счету Виталия Колесника.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Новость по теме
«Салават» всухую разгромил «Авангард» в Уфе — 5:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022