Андрей Мартемьянов назвал причины поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:3).



«Попытались с первых смен активно пойти. Попытаться забить хотя бы первый гол. К сожалению, не получилось — получили в свои ворота. Соперник очень и очень грамотно играл по счёту. Очень дисциплинированно и очень правильно — играли люди на результат. У нас, к сожалению, игра в атаке сегодня совершенно не получилась. То, что мы требуем от ребят, — не выполняли. Я считаю, что несоблюдение игровой дисциплины привело к такому печальному результату. Очень мало бросков, даже с позиции, когда можно атаковать ворота, мы ещё ищем передачу. В атаке вообще не удовлетворила игра команды.



Низкая результативность в последних матчах? С серьёзными коллективами играли, где составы поровнее, чем у нас. Ребята поопытнее. И столкнулись с такой проблемой, она есть. Мастерство защитников у них повыше, чем у наших нападающих. Но всё равно надо взламывать, никто задачи такие не отменяет, будем работать над этим, искать пути решения этого вопроса.



Отличался этот матч от игры в Москве? Я считаю, что ЦСКА намного организованней играл. Это видно: у команды тоже три поражения подряд, у нас сегодня тоже третье. И играли очень собранно: прямо чувствовалось, что игровая дисциплина на самом высоком уровне.



Игра Вадима Кудако? Сложно оценивать, когда человек сыграл два матча за месяц и после такой травмы вновь пришёл в строй. У нападающих это менее заметно проходит. Местами более-менее. Я не буду никого хвалить. Вадиму ещё надо поймать ритм игры, войти в игру. Нужно хотя бы два-три матча. На следующий матч будем смотреть по составу.



Не получался переход из обороны в атаку? Насчёт простоты: надо было внимательно смотреть, как выходил ЦСКА — очень просто и надёжно. Мы не всегда отбирали шайбу у габаритных нападающих соперника. В обороне парни пластались, мне очень понравился момент, что не сдавались. Ребята у ЦСКА рослые, сложновато с ними бороться в углах и на пятаке. Но на пятак мы их не пустили сегодня. Наши нападающие не всегда выводили шайбу из зоны. Минуты три у нас одна пара защитников играла во втором периоде. Это, опять же, к разговору об игре наших нападающих в нашей зоне. Их задача – выводить шайбу из зоны и играть более надёжно.



Три поражения от больших клубов? Я не считаю, что мы в этих матчах развалились. Без боя не сдавались ни в одном матче. В Омске, считаю, мы достойны были одного очка, это однозначно. А в игре с Ярославлем немножко природа вмешалась: всё-таки мы вернулись из московского времени, перестроиться надо было. Сегодня по движению намного лучше было. Но пока, видимо, не совсем готовы с большими клубами играть.



Был ли интерес к Шумакову? Я не считаю, что у нас неквалифицированная атака. Есть парни, кто и силового плана, и техничные ребята у нас есть. Насчёт Шумакова я не знаю, я с ним не знаком. В нашей команде требования немножко другие: надо много трудиться. Помогать и обороне, и атаке. Помог, не помог — это другой вопрос», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме ЦСКА прервал серию из трёх поражений, на выезде всухую обыграв «Сибирь»