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Московское «Динамо» прервало шестиматчевую победную серию, уступив «Нефтехимику»

Московское «Динамо» прервало шестиматчевую победную серию, уступив «Нефтехимику»
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В Нижнекамске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Нефтехимик» принимал московское «Динамо». Победу по буллитам одержали хозяева – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В первом периоде на шестой минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Руслан Петрищев с передач Вячеслава Лещенко и Булата Шафигуллина. Спустя семь минут счёт сравнял форвард «Динамо» Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского.

На восьмой минуте второго периода москвичей вывел вперёд Илья Каблуков с передач Артёма Волкова и Максима Джиошвили. На 16-й минуте второго периода восстановил равновесие в счёте форвард «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко с передач Егора Попова и Булата Шафигуллина.

В буллитной серии лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Михаила Назарова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Динамо М
Москва
1:0 Петрищев (Лещенко, Шафигуллин) – 05:04 (5x5)   1:1 О'Делл (Рашевский) – 12:03 (5x5)   1:2 Каблуков (Волков, Джиошвили) – 27:31 (5x5)   2:2 Лещенко (Попов, Шафигуллин) – 35:50 (5x5)   3:2 Назаров – 65:00 (ПБ)

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет дома с «Автомобилистом» 8 октября, начало — в 17:00 мск. Московское «Динамо» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» 8 октября, начало игры — в 14:30 мск.

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