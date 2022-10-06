Московское «Динамо» прервало шестиматчевую победную серию, уступив «Нефтехимику»

В Нижнекамске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Нефтехимик» принимал московское «Динамо». Победу по буллитам одержали хозяева – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В первом периоде на шестой минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Руслан Петрищев с передач Вячеслава Лещенко и Булата Шафигуллина. Спустя семь минут счёт сравнял форвард «Динамо» Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского.

На восьмой минуте второго периода москвичей вывел вперёд Илья Каблуков с передач Артёма Волкова и Максима Джиошвили. На 16-й минуте второго периода восстановил равновесие в счёте форвард «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко с передач Егора Попова и Булата Шафигуллина.

В буллитной серии лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Михаила Назарова.

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет дома с «Автомобилистом» 8 октября, начало — в 17:00 мск. Московское «Динамо» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» 8 октября, начало игры — в 14:30 мск.