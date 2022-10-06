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«Эдмонтон» не предложил экс-форварду ХК «Спартак» Виртанену полноценный контракт

«Эдмонтон» не предложил экс-форварду ХК «Спартак» Виртанену полноценный контракт
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«Эдмонтон» после просмотра не стал предлагать полноценный контракт Джейку Виртанену, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Напомним, в прошлом сезоне форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-5». В НХЛ Виртанен ранее играл за «Ванкувер». В лиге финский нападающий провёл 317 матчей и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.

Виртанен выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной Канады до 20 лет в 2015 году. За семь проведённых на турнире игр Джейк набрал четыре (1+3) результативных балла.

Также ранее стало известно, что Виртанен был признан невиновным в сексуальном насилии.

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