«Эдмонтон» не предложил экс-форварду ХК «Спартак» Виртанену полноценный контракт
Поделиться
«Эдмонтон» после просмотра не стал предлагать полноценный контракт Джейку Виртанену, сообщает официальный «твиттер» клуба.
Напомним, в прошлом сезоне форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-5». В НХЛ Виртанен ранее играл за «Ванкувер». В лиге финский нападающий провёл 317 матчей и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.
Виртанен выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной Канады до 20 лет в 2015 году. За семь проведённых на турнире игр Джейк набрал четыре (1+3) результативных балла.
Также ранее стало известно, что Виртанен был признан невиновным в сексуальном насилии.
Новость по темеЭкс-форвард ХК «Спартак» объяснил, почему уехал из России
Комментарии
- 6 октября 2022
-
23:43
-
23:35
-
23:27
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
23:03
-
22:54
-
22:53
-
22:46
-
22:27
-
22:16
-
22:06
-
21:32
-
21:15
-
20:57
-
20:26
-
20:17
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
18:36
-
18:16
-
18:02
-
17:38
-
17:33
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:43
-
16:34
Партнерский контент