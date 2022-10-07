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Голевая Капризова помогла «Миннесоте» взять верх над «Чикаго»

Голевая Капризова помогла «Миннесоте» взять верх над «Чикаго»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Первый гол был забит на 11-й минуте матча. За хозяев отличился Марко Росси, которому ассистировал Матс Цуккарелло. Через 13 секунд команда хозяев уже удвоила преимущество. Теперь отличился Фрэдерик Годро. Ему же ассистировали Сэм Стил и Мэтт Болди.

На 35-й минуте одним голом ответил Джек Джонсон. Пасами отметились Сет Джонс и Джонатан Тейвз. Через три минуты забил Цуккарелло с передач российского нападающего Кирилла Капризова и Росси. А заключительный гол на счету Стила. Он забил на 47-й минуте после паса Алекса Голигоски.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Росси (Цуккарелло) – 10:39 (5x5)   2:0 Годро (Стил, Болди) – 10:52 (5x5)   2:1 Джонсон (Джонс, Тэйвз) – 34:19 (5x5)   3:1 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 37:01 (5x5)   4:1 Стил (Голигоски) – 46:16 (5x5)
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