Голевая Капризова помогла «Миннесоте» взять верх над «Чикаго»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Первый гол был забит на 11-й минуте матча. За хозяев отличился Марко Росси, которому ассистировал Матс Цуккарелло. Через 13 секунд команда хозяев уже удвоила преимущество. Теперь отличился Фрэдерик Годро. Ему же ассистировали Сэм Стил и Мэтт Болди.



На 35-й минуте одним голом ответил Джек Джонсон. Пасами отметились Сет Джонс и Джонатан Тейвз. Через три минуты забил Цуккарелло с передач российского нападающего Кирилла Капризова и Росси. А заключительный гол на счету Стила. Он забил на 47-й минуте после паса Алекса Голигоски.