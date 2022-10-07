Российский защитник «Тампа-Бэй» Сергачёв получил травму в предсезонном матче с «Флоридой»

Российский защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв получил травму в предсезонном матче с «Флоридой». Хоккеист получил повреждение в первом периоде и на льду больше не появлялся. Матч закончился победой «пантер» со счётом 3:2.
«Сегодня выставочный матч, поэтому нельзя рисковать. Завтра посмотрим, как он», — цитирует главного тренера «молний» Джона Купера журналист Крис Кренн в своей соцсети.
В прошедшем матче голом отметился Владислав Наместников с классной передачи с разворота в исполнении Никиты Кучерова. Ворота команд защищали российские голкиперы Сергей Бобровский и Андрей Василевский.
Отметим, что в текущее межсезонье Сергачёв заключил новый восьмилетний контракт с «Тампой» на $ 68 млн. Он вступит в силу после завершения сезона-2022/2023. Сейчас Сергачёву 24 года.
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