Канадский защитник минского «Динамо» Лалонд переведён в список травмированных игроков

Канадский защитник минского «Динамо» Шон Лалонд переведён в список травмированных игроков, сообщает официальный сайт клуба. Игрок обороны получил повреждение в игре с подмосковным «Витязем».

В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах, в которых набрал четыре очка за результативные передачи. Также канадец записал на свой счёт 11 штрафных минут.

Напомним, канадский защитник выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. Тогда он играл в «Адмирале». В сезоне-2020/2021 Лалонд перешёл в «Северсталь», в которой отыграл один год. Всего в КХЛ 32-летний канадец принял участие в 110 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 44 очка.

Минское «Динамо» после 15 матчей занимает восьмую строчку в таблице Западной конференции.