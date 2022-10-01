В матче минского «Динамо» и питерского СКА произошла драка

В Минске в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ питерский СКА уверенно обыграл местное «Динамо» со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).



На 15-й минуте второго периода после жёсткого силового приёма со стороны игрока минчан на льду произошла драка между защитником хозяев Шоном Лалондом и форвардом питерских армейцев Алексеем Ожгихиным.

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Оба игрока получили пятиминутный штраф за драку.

Питерские армейцы после 13 матчей занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 25 очков в своём активе. Минское «Динамо» с 14 набранными баллами после 13 матчей занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.



Следующий матч СКА проведёт на выезде с ЦСКА 3 октября в 19:30 мск. Минское «Динамо» отправится на выезд к «Торпедо» 3 октября в 19:00 мск.