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Макдэвид — о нашивке капитана: всегда ощущал неловкость, это было как попытка вырвать зуб

Макдэвид — о нашивке капитана: всегда ощущал неловкость, это было как попытка вырвать зуб
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мыслями о своём статусе в команде. Кроме того, он высказался о сложностях, когда тебя назначают капитаном.

«Я просто стал чувствовать себя немного более комфортно, может быть, я стал немного более комфортно ощущать свой статус капитана и чувствовать себя комфортно в раздевалке, комфортно заниматься медиавещами. Вести себя как ребёнок — это в некотором роде круто, но это может быть отчасти пугающе. Я всегда чувствовал себя очень неловко. Уверен, что это было как попытка вырвать зуб для всех остальных, пытавшихся заставить меня заниматься медийной деятельностью. Я просто пытаюсь чувствовать себя более комфортно с такими вещами.

Поход за Кубком Стэнли? Вы должны вновь построить команду, начать всё заново. Мы, безусловно, чувствуем себя частью Эдмонтона. Мы очень верим в нашу команду, верим друг в друга, и нам хорошо сейчас вместе, но, как говорится, каждый год — это новый старт для всех.

НХЛ не раздаёт Кубок Стэнли в конце октября. Это долгий процесс, долгий путь, но я с нетерпением жду начала», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ со ссылкой на подкаст The Rink.

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