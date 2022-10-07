Макдэвид — о нашивке капитана: всегда ощущал неловкость, это было как попытка вырвать зуб

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мыслями о своём статусе в команде. Кроме того, он высказался о сложностях, когда тебя назначают капитаном.
«Я просто стал чувствовать себя немного более комфортно, может быть, я стал немного более комфортно ощущать свой статус капитана и чувствовать себя комфортно в раздевалке, комфортно заниматься медиавещами. Вести себя как ребёнок — это в некотором роде круто, но это может быть отчасти пугающе. Я всегда чувствовал себя очень неловко. Уверен, что это было как попытка вырвать зуб для всех остальных, пытавшихся заставить меня заниматься медийной деятельностью. Я просто пытаюсь чувствовать себя более комфортно с такими вещами.
Поход за Кубком Стэнли? Вы должны вновь построить команду, начать всё заново. Мы, безусловно, чувствуем себя частью Эдмонтона. Мы очень верим в нашу команду, верим друг в друга, и нам хорошо сейчас вместе, но, как говорится, каждый год — это новый старт для всех.
НХЛ не раздаёт Кубок Стэнли в конце октября. Это долгий процесс, долгий путь, но я с нетерпением жду начала», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ со ссылкой на подкаст The Rink.
- 7 октября 2022
-
17:22
-
16:50
-
16:16
-
15:23
-
15:02
-
14:36
-
13:56
-
13:49
-
13:08
-
12:51
-
12:22
-
11:59
-
11:46
-
11:20
-
11:06
-
10:28
-
09:58
-
09:39
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:33
-
08:21
-
07:56
-
06:36
-
05:34
-
05:20
-
05:02
-
04:39
-
04:23
-
03:54
- 6 октября 2022
-
23:43
-
23:35
-
23:27
-
23:20