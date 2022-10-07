«Даллас» выставил Антона Худобина на драфт отказов

«Даллас Старз» выставил 36-летнего российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов, сообщает журналист Мэттью ДеФранкс на своей странице в «Твиттере».

Об этом рассказал главный тренер «шерифов» Питер Дебур.

Напомним, в марте 2022 года вратарь перенёс операцию на бедре, сообщалось, что он пропустит около шести месяцев. У Худобина остаётся ещё один год по контракту с «Далласом». Зарплата вратаря составляет $ 3,33 млн за сезон.



В прошедшем сезоне Худобин сыграл в девяти встречах в рамках Национальной хоккейной лиги, отразив 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. В общей сложности у россиянина 259 матчей в НХЛ, процент отражённых бросков — 91,6%, он пропускал в среднем 2,50 шайбы за игру.



Ранее Худобин играл за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».