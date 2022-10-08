«Детройт» одержал волевую победу над «Торонто», отыгравшись с 0:2. У Самсонова – 23 сейва

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе хозяев дублем отметился Тайлер Бертуцци, ещё по шайбе забросили Эльмер Сёдерблом и Джо Велено. У гостей отличились Ник Абруццезе и Расмус Сандин.

За «Торонто» в матче принял участие 22-летний российский нападающий Семён Дер-Аргучинцев, проведший на льду 14 минут 46 секунд и не отметившийся результативными действиями. Он завершил игру с коэффициентом полезности «-1».

Ворота «Мэйпл Лифс» в этой игре защищал российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 23 броска из 26. В то время, как у его визави из «Детройта» Алекса Недельковича, – 19 сейвов.