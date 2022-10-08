Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» одержал волевую победу над «Торонто», отыгравшись с 0:2. У Самсонова – 23 сейва

«Детройт» одержал волевую победу над «Торонто», отыгравшись с 0:2. У Самсонова – 23 сейва
Комментарии

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе хозяев дублем отметился Тайлер Бертуцци, ещё по шайбе забросили Эльмер Сёдерблом и Джо Велено. У гостей отличились Ник Абруццезе и Расмус Сандин.

За «Торонто» в матче принял участие 22-летний российский нападающий Семён Дер-Аргучинцев, проведший на льду 14 минут 46 секунд и не отметившийся результативными действиями. Он завершил игру с коэффициентом полезности «-1».

Ворота «Мэйпл Лифс» в этой игре защищал российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 23 броска из 26. В то время, как у его визави из «Детройта» Алекса Недельковича, – 19 сейвов.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2022, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Абруццезе (Годетт, Кокконен) – 01:55 (5x5)   0:2 Сандин (Робертсон, Мальгин) – 06:05 (5x5)   1:2 Бертуцци (Ларкин) – 17:48 (5x5)   2:2 Сёдерблом (Эрни) – 30:32 (5x5)   3:2 Велено (Мяяття, Линдстрём) – 48:13 (5x5)   4:2 Бертуцци (Рэймонд) – 59:06 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022