Давыдов: Козлов чётко ведёт игру, без дерготни и истерик, у него задатки хорошего тренера

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов похвалил главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова за хорошую работу в команде.

«В Восточной конференции для меня стал открытием «Салават Юлаев». У Уфы были очень мощные потери летом, ушли лидеры, прежде всего финские легионеры, все ждали кризиса. Но «Салават» выдал серию интересных матчей и идет в четвёрке Востока. Сюрприз.

С симпатией слежу за Виктором Козловым. Теперь он — главный тренер «Салавата», а три десятилетия назад был юношей из тольяттинской «Лады», которого я, тогда начальник московского «Динамо», прибыл встречать на Казанский вокзал. Рядом находился Валерий Гущин, начальник ЦСКА, но Виктор сдержал слово и сделал правильный выбор — «Динамо». Вот и сейчас вижу, что выбор Козлова вновь правильный. В Уфе он сделал ставку на молодёжь, выстроив команду тактически именно под тех хоккеистов, которыми располагает. Былые кружева от Умарка или Хартикайнена ушли, «Салават» уже не так эффектен, но система сохранена.



Чем-то нынешняя Уфа напоминает мне «Динамо» — у трёх-четырёх звеньев одинаковые права, все резвые, бегут, атакуют. Вижу в Козлове задатки хорошего тренера. Он чётко ведёт игру, нет дерготни и истерик, которые почему-то стали модными в нашем хоккее», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

«Салават Юлаев» после 15 игр занимает четвёртое место в Восточной конференции.