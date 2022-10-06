«Он всё время высокий и сейчас вырос». Наставник «Металлурга» Воробьёв — о Викторе Козлове

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги сегодняшнего гостевого матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2), а также высказался о главном тренере уфимцев Викторе Козлове.

Интересная игра, много моментов. В первом периоде пропустили два гола в меньшинстве, но нашли силы сравнять. Второй нам не особо удался, на нас накладывались смены. В своей зоне отоборонялись. В третьем вышли по-другому, моменты были с двух сторон. У нас был на один бросок точнее.

Что почувствовал, когда «Салават» в концовке промазал два верных момента? Облегчение. Моменты были с двух сторон. Там и у нас Голдобин мог забить. Но почувствовал, что в следующей атаке забьём. Стоял нервничал.

Какое значение при таком плотном графике имеет подготовка и разбор соперника? И то и другое важно. И от себя пляшем, и соперника разбираем. Усталость накладывается, но мы не одни. Cчитаю, что лига правильное решение приняла. Но зато по-другому надо привыкать. В прошлом сезоне тоже был месяц с 12 матчами, но один. А тут все такие.

Насколько Виктор Козлов вырос за это время как тренер? Он всё время высокий и сейчас вырос. Хороший тренер. Мы знаем друг друга лет с 10–12», – приводит слова Воробьёва «БИЗНЕС Online».