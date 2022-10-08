Главный тренер «Ванкувера»: Кузьменко умеет забивать, его бросок — это сильное оружие

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро остался доволен игрой нападающего Андрея Кузьменко в предсезонных играх НХЛ.
«Он умеет забивать. Дайте ему шанс, и он забьёт. Он всё ещё изучает игру в НХЛ. Он всю свою жизнь играл за границей, и это другая игра. Он любит много работать с шайбой, его бросок исключительно хорош. Это довольно сильное оружие, когда оно у тебя есть», — сказал тренер в интервью пресс-службе «Ванкувера».
Кузьменко принял участие в четырёх предсезонных матчах «Ванкувера» и отметился шестью очками — забил три гола и отдал три результативные передачи. Форвард выходил на лёд в первой бригаде большинства с Элиасом Петтерссоном, Бо Хорватом, Джей Ти Миллером и Оливером Экман-Ларссоном.
Сегодня 26-летний нападающий помог обыграть «Аризону» со счётом 4:0, набрал два (1+1) очка и был признан первой звездой матча.
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