Епанчинцев — о поражении от «Локомотива»: «Амур» — слишком маленькая и легковесная команда

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев посетовал на недостаток физической мощи у игроков команды в матче с «Локомотивом» (1:3).
«Мы проиграли в единоборствах, в микромоментах. Это был ключевой момент матча. Если говорить хоккейными терминами, то соперник нас переиграл в стыках, на нейтральных шайбах. Мы пропустили из-за этого три гола: не проткнули шайбу, соперник проткнул. «Локомотив» подловил нас на ошибках и забил три одинаковых гола.
Пытались отыграться до конца, старались ребята, но где-то не хватило мощи. Слишком маленькая и легковесная команда у нас, против тяжеловесов «Амуру» сложно действовать. Но есть у нас и сильные стороны – движение. Немного этого в атаке не хватило. Нужно убрать микромоменты, которые приводят к поражениям. Это приходит с опытом. Будем надеться, что получится. Желание и страсть важны. Нужно хотеть не проиграть в каждом моменте. Это самое главное и в сегодняшней игре, и в целом в хоккее», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
- 8 октября 2022
-
14:43
-
14:16
-
13:47
-
13:31
-
13:22
-
13:11
-
13:01
-
12:56
-
12:22
-
12:08
-
11:45
-
11:36
-
11:14
-
10:45
-
10:30
-
10:01
-
09:53
-
09:47
-
09:10
-
08:41
-
08:21
-
08:15
-
07:40
-
07:04
-
04:56
-
04:30
-
00:22
- 7 октября 2022
-
23:49
-
23:38
-
22:57
-
22:17
-
22:11
-
21:43
-
21:24
-
21:13