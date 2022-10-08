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Соловьёв: прихожу утром на стадион, а Бобровский с Орловым уже тренируются

Соловьёв: прихожу утром на стадион, а Бобровский с Орловым уже тренируются
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Заслуженный тренер России Николай Соловьёв рассказал о тренировках воспитанников новокузнецкого «Металлурга» вратаря Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Орлова. Соловьёв тренировал новокузнецкий «Металлург» с 2002 по 2005 год, а затем вернулся в команду на один сезон в 2015 году.

«Мне запомнилась история во время второго приезда в Новокузнецк. Я приходил обычно на стадион в полседьмого утра, самое позднее — в семь. И вот как-то зашёл и слышу какие-то звуки: что-то гремит, штангу поворачивают. Думаю: кто это? Уборщица, что ли, работает? Выхожу, смотрю — Димка Орлов и Бобровский работают. Говорю: «Ребята, вы чего?» А они отвечают: «А что случилось? Мы каждый день так занимаемся».

При этом они в отпуске были и ещё просились на тренировки с коман­дой мастеров. Вот это и есть профессиональный подход. Именно через такую работу ребята и добились результата. А как иначе? Я их в пример приводил своим игрокам. Ведь многие ребята не святые, стараются отлынивать. А эти меня так поразили! Вроде многого добились, могли в отпуске и отдыхать. Нет, готовили себя уже на следующий сезон», — цитирует тренера «Спорт уик-энд».

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