«Подписал бумагу — и ноги в потолок». Соловьёв — о долгосрочных контрактах хоккеистов

Заслуженный тренер России Николай Соловьёв рассказал, что ему не нравится в современном хоккее.

«Дают, к примеру, 15 миллионов игроку за контракт. А если он ещё забьёт и отдаст — прибавляются бонусы. А основную сумму тогда за что? За имя? Я это не могу понять! Второе — снимают ли что-то с хоккеиста, если он не оправдывает своей игрой приличную зарплату? По контракту — сумма ему гарантирована! Получается, подписал бумагу — и ноги в потолок.

А если он не играет, кто виноват? Тренер! А ещё в помощь есть агенты, которые стоят на стороне игроков, проценты с них получают. Вот и думайте, в какой ситуации находится тренер: сверху давят, снизу давят, сбоку подбивают. Вот что неприятно! Часто слышим от игроков: мы недооценили соперника, не сумели настроиться! Вас что — на пляж зовут? Футбольная сборная Дании была включена на чемпионат Европы в 1992 году, когда как раз на пляжах отдыхала. И выиграла турнир. Вот это я понимаю! А тут готовятся-готовятся, и потом, дескать, мы не собрались!

Кстати, я очень болезненно воспринимаю разговор о зарубежных тренерах. Среди них столько гнили, и не идут они работать в тот же Новокузнецк, где проблемы с деньгами. Их заманивают богатые клубы, приличные условия создают. Причём приходят иностранцы сразу с бригадой, несколько помощников, которых тоже надо содержать. Разве это хорошо?» — цитирует Соловьёва «Спорт уик-энд».