Шумаков подтвердил, что мог подписать контракт с «Барысом» или «Локомотивом»

Нападающий «Трактора» Сергей Шумаков рассказал, как команде переломить серию поражений, и сообщил, что мог подписать контракт с «Барысом» или «Локомотивом».
«Нужно одну игру выиграть, и дальше пойдёт. Это классика хоккея. Посмотрите на «Нефтехимик». Команда проиграла десять матчей подряд, а сейчас у неё пятиматчевая победная серия. Победа придаёт тебе уверенности. Тем более мы явно не аутсайдер, а команда топ-уровня. Поэтому нужно подниматься.
Игра в тройке с Ткачёвым и Тертышным? Ребята игровые, они могут отдать и забить. Помогали мне. Всё хорошо, мне нравится. У нас в команде все партнёры хорошие, с любым можно играть. Система игры Гатиятулина? Мы уже пообщались. В его системе нет ничего сложного. Я уже не первый год в хоккей играю, поэтому всё знаю. Нужно маленько поработать над физикой, и тогда всё будет нормально.
Мог оказаться в «Барысе» или «Локомотиве»? А я и не скрываю, что разговаривал с Андреем Владимировичем Скабелкой и Игорем Валерьевичем Никитиным. Не сложилось, но я рад тому, что оказался здесь», — цитирует нападающего AllHockey.ru.
Шумаков дебютировал за «Трактор» в матче с «Куньлунем» (2:3 ОТ). «Трактор» проиграл четвёртый матч подряд и опустился на 10-е место Восточной конференции.
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